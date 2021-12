– A legfontosabb, hogy partnerként tekintsünk a szülőkre, és adjunk lehetőséget, hogy kérdezzenek, mert akkor tudunk meggyőző érveket felsorolni a védőoltás mellett. Hangsúlyozzuk, hogy a régi nagy járványokat is a védőoltások törték le, holott az akkori oltóanyagokról sokkal kevesebb tudományos információjuk volt az embereknek, mint amennyit most elérhetnek. Gondoljanak bele, hogyan tűntek el a gyerekek köréből olyan súlyos fertőző betegségek, mint a gyermekbénulás vagy a kanyaró. Ez utóbbiak azonban azokban az országokban, ahol nem kötelező a védőoltás ellenük, ma is felbukkannak, és áldozatokat követelnek – zárta Horváth Ernőné.