– Az is lehetséges – jegyezte meg a háziorvos –, hogy kontraindikáció esetén valaki ugyanazt az oltást kapja harmadikként, mint amilyennel az alapimmunizálása történt. Példaként említette, hogy ő az idősotthonokban, ahol vagy két Pfizert, vagy két Modernát kaptak a bentlakók, harmadiknak is ugyanezt adta. Praxisában az oltható korosztály több mint 70 százaléka felvette a védőoltást, s mindig felmerül a dilemma, hogy aki korábban átesett a Covidon, és már kapott két védőoltást, kérje-e a harmadikat is.