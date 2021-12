– Az egyetemeken régi hagyomány a tudományos nap, miért ne lehetne nálunk is, mikor mi is gyakran veszünk részt meghívott vendégként az ilyen rendezvényeken, ráadásul a tanulóink tudományos előadásokkal adnak számot a tudásukról – hívta fel a figyelmet az igazgató. A Tudományos Nap üléselnöke, dr. Pápai Tibor, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Karának főiskolai docense és Jávorné dr. Erdei Renáta, a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának tanszékvezetője volt. Dr. Pápai Tibor izgalmas előadásában bemutatta, milyen lehetőségeket teremt az egészségügyben a gyakorlati oktatásban megjelenő modern technológia. A főiskolai docens előadásáról hamarosan bővebben is olvashatnak a Kelet-Magyarországban.