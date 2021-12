– Vonzó, hogy már az első osztálytól tanítunk angol nyelvet, és ahogyan a két tanítási nyelvű iskolákban, úgy nálunk is célnyelvi angolt, egy tantárgyat az adott idegen nyelven oktatunk. A másik profilunk a művészeti nevelés, zenei, hangszeres oktatást tartunk, illetve azok is kibontakozhatnak, akik táncban, drámában, képzőművészetekben tehetségesek. Tanulóink megérdemlik a korszerű, komfortos környezetet, szorgalmas, összetartó az iskolai közösség, és büszkék vagyunk arra is, hogy szép eredményeket érnek el különböző versenyeken, megmérettetéseken – tette hozzá Orosz Istvánné.