A Vállalkozások munkaerő támogatása programban megítélt források már meghaladták a 15 milliárd forintot. Mostanáig több mint 34 ezer regisztrált álláskereső új munkaadója nyújtott be kérelmet, mintegy 28 ezer új alkalmazott után pedig jóvá is hagyták a kormányzati támogatást. A kezdeményezés különösen a keleti országrészben sikeres, a megítélt összegek már átlépte az egymilliárdos határt megyénkben is.