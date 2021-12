– Sokan a megoldást az ár befagyasztásában látják, de annak árnyoldalai is vannak. Horvátország például két hete már befagyasztotta az üzemanyagárakat, egy hónapra a dízelnek és a benzinnek is fix árat határoztak meg. A lépés azonban kellemetlen meglepetéseket is hozott – mondta Pletser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázpiaci elemzője. A benzin 11,1 kunás és a dízel 11 kunás befagyasztása ugyanis azt jelentette, hogy megszűnt a prémium üzemanyagok forgalmazása az országban. A fix árak miatt az üzemanyagot előállító és forgalmazó cégeknek ugyanis nem érte meg prémium terméket értékesíteni a kutakon, hiszen nem kaptak érte többletértéket. Most csak normál benzint és dízelt árusítanak a horvátoknál. A szakértő szerint mivel a piaci ár folyamatosan változik, csökkenésnél a befagyasztott árak extra nyereséget hozhatnak a forgalmazóknak, drágulásnál pedig akár az ellátás biztonságát is veszélyeztethetik.