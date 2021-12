– Nagyon bízom abban, hogy ez a beruházás egy sarokkő, s hogy az almatermesztés új jövedelmezőségű kategóriába tud lépni, új versenyképességi szintet tud elérni itt a megyében, és az ország területén is. Bízom abban is, hogy ez a beruházás, mint első példa fog szolgálni az ország egész alma- és gyümölcstermesztésének megújításához. Azt látjuk, hogy a gyümölcsöt nem csupán megtermelni kell, de megfelelően fel kell dolgozni, hűteni kell, illetve piacot kell teremteni neki. Így lesz Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is az almatermesztés nyertese – egyebek mellett e szavakkal nyitotta meg dr. Nagy István agrárminiszter az Újfehértón épülő, új almacentrum központjának bokrétaavató ünnepségét. Az esemény apropóját az adta, hogy a komplexum immár fontos mérföldkőhöz érkezett: lealapozva, szerkezetkészen áll, a külső burkolása is folyamatban, és azt a technológiát is beszerezték, amely a működtetéshez szükséges. Az eseményen a térség almatermesztésben érdekelt szakemberein, és a város vezetőin kívül a térség országgyűlési képviselője, dr. Simon mikós, és Papp Zsolt vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkár is megjelent.