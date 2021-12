– Indokolt beruházás volt tehát a kerékpárút megépítése. Most csak a község központjáig épült ki, de folytatni szeretnénk a település belterületén is. A nyírgyulaji lakosok közül sokan dolgoznak Nyírbátorban, az emberek többsége kerékpárral közlekedik. Többen járnak az ipari parkba is, ami kerékpáron mindössze 5,5 kilométerre van a községtől.