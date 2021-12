– Nagyon jól tudjuk, nincs fontosabb az egészségünknél. Nagyon szép gesztus, hogy nők gondolnak nőkre, hogy önzetlenül gondolnak egymásra. Az Avon különösképpen kiemelkedő szerepet tölt be a nők egészségtudatosságának a formálásában, folyamatosan részt vállal az emlőszűrés népszerűsítésében. Kórházunk is mindent megtesz azért, hogy felhívja a lakosság figyelmét a súlyos betegségek megelőzésére és arra, hogy a járvány idején is törődjenek magukkal az emberek ne hanyagolják el a szűréseket – erről már Szondi Zita főigazgató beszélt, és jelképesen átvette az adományt a cég divízióvezetőjétől Hupuczi Mártától, akitől megtudtuk miden eladott termékük árából egy forintot tesznek félre nemes célokra.