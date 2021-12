Aki a második hónap után speciális területet választ, akár ejtőernyős- vagy búvárkiképzést is kaphat, de megtanulhat harcjárművet kezelni is. A hat hónap alatt és utána is bárki választhat más szolgálati formát, azaz dönthet úgy, hogy szerződéses katona lesz, pályáját műveleti tartalékosként vagy területvédelmi tartalékosként folytatja.