– Valaha ez egy használaton kívüli gyümölcsös volt – mondja Szedlár János, az Encs­encsi Vadászíjász Egyesület elnöke, a település polgármestere. – Az egyesületünk megvásárolta ezt a négyhektáros területet, mert elhatároztuk, hogy szeretnénk egy többfunkciós lőteret építeni. Ehhez pályázati forrásból és alapítványi támogatásból is szereztünk pénzt, és az egyesület tagjai is hozzájárultak a költségekhez. Először a tereprendezés történt meg, ezzel együtt a környék erdősítésébe is belefogtunk. Most már az építkezési szakaszban vagyunk. Sajnos több hónapos az elmaradásunk, de reményeink szerint jövő tavasszal átadhatjuk a lőteret.