– Van egy 34 férőhelyes bentlakásos idősotthonunk, és hiába tettünk meg minden szükséges óvintézkedést és tartottuk be a higiéniai előírásokat, ott is megjelent a járvány, sajnos még veszteségünk is volt. Közel háromezres a település lélekszáma, a lehetőségeinkhez mérten igyekszünk vigyázni a polgárainkra. Valamennyi háztartásba eljuttattunk egy tisztasági csomagot, a családok 10 ezer forint értékben tartós élelmiszereket is kaptak, és most, a mikuláshoz közeledve is eljuttatunk az itt élőkhöz egy 15 ezer forint értékű pakkot élelmiszerekkel, tisztasági eszközökkel. Emellett az idén is osztunk szociális tűzifát, és azt szeretnénk, ha ebből minden háztartás kapna egy köbméternyit.