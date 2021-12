Balogh Zsuzsa, a Nyír-Diabet Egyesület vezetője lapunknak elmondta, az 1-es típusú cukorbetegségben szenvedő fiataloknak óriási segítség a közösségi élmény, de több edukációs programmal is támogatják őket. – Ma már nagyon korszerű kezelések és szenzorok vannak. A 24 órás vércukormérő, az inzulinpumpa hozzájárul ahhoz, hogy könnyebb legyen a diabéteszes fiatalok élete, mi pedig szeretnénk minden újdonsággal megismertetni őket. Az eszközök működését is bemutatjuk nekik, de családi táborokat is szervezünk, ahol dietetikusok és pszichológusok előadásaiból tájékozódhatnak az érintettek. A közösségépítés nagyon fontos, hiszen úgy gondolom, a legtöbbet egymástól tanulhatnak a cukorbetegek – hangsúlyozta az egyesület vezetője.