Hozzátette: a program 2019-es indulása óta mintegy hárommilliárd forintnyi támogatás érkezett a térségbe, melynek köszönhetően az önkormányzatok, egyházközségek, s 2020-tól a civil szervezetek számos beruházást kezdeményezhettek. – Több pályázat is segíti a vidék fejlődését, Mérken az elmúlt időszakban megújult a 4918-as út, piactér épült, belvízelvezető rekonstrukció is volt, továbbá egy új orvosi rendelőt is kialakítottak – ismertette a közelmúlt mérki fejlesztéseit dr. Simon Miklós.