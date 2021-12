– Mindig is nagyra értékeltem a Csodavárban dolgozók munkáját, mert azt láttam, hogy hatékonyan segítik a hátrányokkal küzdő gyerekek értelmi és érzelmi fejlődését. Hosszú távra terveznek, és nem csak kiváló ötleteik vannak, de meg is valósítják azokat – így fogalmazott dr. Kovács Ferenc, a megyeszékhely polgármestere, aki arról is beszélt, hogy Nyíregyháza sokat tesz a fogyatékkal élőkért, s példaként hozta a fogyatékosságügyi tanács megalakulását.