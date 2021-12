Pandi egy 4 hónap körüli, keverék, szuka kutyus. Jelenleg kis méretű, valószínűleg kisközép termetűvé cseperedik majd. Játékos, életvidám és bátor kiskutya, amelynek mindene a felfedezés, hezitálás nélkül bejárja az ismeretlen terepet is. Idegenekkel is könnyen barátkozik, a fajtársaival és a macskákkal is barátságos.

