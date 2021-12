A zöldhitelekkel tovább bővül a lakáseladások száma, az új konstrukció pörgeti a hitelezést is. Az ingatlanszektorban nincs ok panaszra, a 2021-es év elejéhez képest az elmúlt negyedévben országos viszonylatban 20 százalékkal emelkedett az értékesítések száma. Egy használt lakás átlagosan 19,2, míg egy új 40 millió forintba került az idei első fél évben. A felfutás érezhető volt a vidéki nagyvárosokban is.