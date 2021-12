– Az adókönnyítés az idén összességében 41 milliárd forintot hagyhat az érintetteknél. A SZÉP-kártyát érintő kedvező változások címzettje nemcsak a turisztikai ágazat, hanem a magyar lakosság, a családok is, hiszen a zsebek közti átjárhatóság, a csökkentett adó, a megemelt keretösszeg egyre többek pihenését, rekreációját biztosítja – hangsúlyozta Tállai András. A pihenőkártya népszerűségéről számoltak be az általunk megkérdezett megyei elfogadóhelyek is.