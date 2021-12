Dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő kiemelte, a megye polgármesterei, országgyűlési képviselői és a megye önkormányzata is egyetért abban, hogy rendkívül sikeres volt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program az előző uniós költségvetési ciklusban, és hasonló eredményeket várnak a következő időszaktól is. – A csapadékvíz elvezetése fontos feladat volt a megyénkben, a forrásoknak köszönhetően több településen is fejlesztették vagy kiépítették a rendszert – említett egy példát az országgyűlési képviselő.