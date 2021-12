Bakti János, a disznótoros megálmodója és főszervezője a programokról elmondta, a disznóölés reggel nyolc órakor, egy mangalica levágásával indul, majd elkezdődnek a kísérőprogramok, fellépnek különféle néptánc-csoportok, ahogy zenél majd a Kerozin is, akik stílusosan előadják a Kismalac, kismalac engedj be! című dalt is.