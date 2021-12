Dr. Gerzon László a körzetben ügyeletet is ellát, csak megerősíteni tudta, hogy egyre többen mennek orvoshoz felső légúti tünetekkel, és amikor a betegeket tesztelik, 30-40 százalékuknál kiderül, hogy igazoltan koronavírus fertőzte meg őket. – Első, második és emlékeztető harmadik oltást is adok be folyamatosan a rendelőben. Kérem a pácienseket, hogy vegyék komolyan az időpontokat, hiszen csak akkor bonthatunk fel egy ampulla Pfizert, ha 6 beteg eljön a megadott időpontra. Volt, hogy ketten-hárman nem vették ezt komolyan, így a többieket is vissza kellett hívnom egy másik időpontra. Nem pazarolhatunk vakcinát. A járvány megállításában mindenkinek megvan a saját dolga és felelőssége – hangsúlyozta a doktor, és hozzáfűzte, várni nincs mire, mert a beadott dózisok után minimum 3 hét, amíg a szervezetben kialakul a védettség. S hamarosan azon vesszük észre magunkat, hogy ismét eltelt egy év.