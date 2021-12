– A szakkörben megkapjuk a témát, és rajtunk múlik, hogy dolgozzuk ki. Élő szereplős videókat is készítek, olyan is volt, amelyikben én voltam a főszereplő, s a fotózás is nagyon közel áll hozzám. Természetesen örülök annak, hogy a zsűri az én munkámat is díjazta. A jövőben figyelni fogjuk a kiírásokat, és máskor is elindulok pályázatokon – tette hozzá.