Kétharmad részben megtöltötték a Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Társszékesegyházat Nyíregyházán azok az idősek, akiket szívélyes hangú meghívó invitált az Idősek karácsonya elnevezésű megyei rendezvényre. Többen betegség miatt nem tudtak részt venni a megyei nyugdíjas szervezetek szövetségének keddi ünnepségén, ám a pandémia miatt 500 főnél nem is lehettek volna többen a meghívottak. Ezt az eseményt minden évben megrendezik, itt köszöntve az 50, 55, 60, 65 és 70 éve egymás mellett szeretetben és megbecsülésben kitartó házastársakat. Ezúttal 58 pár vehette át a karácsonyi ajándékcsomagokat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetségének elnökétől, Román Demeternétől, aki abbeli örömének is hangot adott, hogy az idén – Rózsási József és Krembeczki Mária személyében – 70 éve összeházasodott párt is köszönthetett. Mindketten a nyíregyházán működő Holdfény Nyugdíjas Egyesület tagjai.

Az elnök asszony köszöntőjében megerősítette, mennyire csodálatos, hogy a házaspárok ennyi évtizeden keresztül megtarthatták esküjüket, mindmáig kitartottak egymás mellett, példát mutatva a mának, melyben nincs hit, nincs szeretet, az utóbbi helyét az irigység, a pénz utáni hajsza vette át.

– Sajnos, az idősek egyharmada egyedül éli öreg napjait, de nem magányosan, ha valamilyen nyugdíjas klub tagja – tette hozzá, elsősorban egészséget, családi békét és boldog karácsonyt kívánva mindenkinek.

Az ünneplő nyugdíjas közösséget a megyei közgyűlés alelnöke, Szabó István is köszöntötte.

– Mindig legyünk készen arra, hogy a karácsony misztériuma megtaláljon bennünket, legyünk képesek a megváltó születése által hozzánk újra és újra elérkező, boldogító fény befogadására. Éljék meg maradéktalanul ezt a élményt, a közelükben élőknek nyújtsanak kezet, a magányosoknak nyújtsanak segítséget, legyenek támaszuk, hogy mindnyájan átélhessük: nem vagyunk egyedül – fogalmazta meg üzenetét, miután Sényő község polgármesterének, Pehely Zoltánnak – a megyei nyugdíjas-találkozó áldozatkész megszervezéséért – átadta a megyei közgyűlés elnökének, Seszták Oszkárnak az elismerését.