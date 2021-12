A Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium nem csak tanulmányi sikereiről híres, diákjai között remek sportolók is vannak – a legfrissebb kiváló eredmény Kerezsi Csenge nevéhez fűződik: az intézmény angol tagozatos diákja az U18-as korosztályban a 60–65 kg közötti kategóriában karate-Európa-bajnok lett. Csenge elmondása szerint életének legboldogabb élménye volt, hogy Magyarországot képviselhette a nagyváradi versenyen, és amikor meghallotta a Himnuszt a dobogó legfelső fokán, úgy érezte, minden küzdelmet megért az a pillanat – a remek eredményről a gimnázium vezetése tájékoztatta lapunkat.



Minden percét be kell osztania



Nem könnyű a tanulást összeegyeztetni az edzésekkel, és a gimnáziumban is helyt kell állni, hiszen egy vérbeli sportoló nem engedheti meg magának, hogy bármelyik tantárgy legyőzze. Csenge igyekszik úgy beosztani az idejét, hogy a tanulás mellett az angol nyelvvizsgát is megszerezhesse, s persze hogy a sportsikerek is kövessék egymást. Az Eb-n kemény ellenfelekkel kellett megküzdenie, de ezen a napon nem talált legyőzőre. Leírhatatlan volt az érzés, hiszen a sok-sok évi munka meghozta gyümölcsét, és a magyar csapat az ő nevét skandálhatta. Edzője, Karczub Miklós büszke a tanítványára, különösen azért, mert a járvány miatt közönség nélkül rendezték a versenyt, ami egy olyan vérbeli sportolónak, mint Csenge nehézséget jelentett.

Zászlóval és pezsgővel várták



A hatalmas siker ellenére Csenge nem sportkarrierben gondolkodik: a közgazdaságtan, illetve a pénzügy és számvitel érdekli, a jövőjét ezen a szakterületen képzeli el. Azokért a boldog pillanatokért viszont, amiket a határon átélt, semmi pénzért nem adná fel a sportot, hiszen a szülei és a nyírbátori szurkolók lelkes csapata magyar zászlóval és pezsgővel várták, mint ahogy a gimnáziumban is lelkesen fogadták a tanárai és a diáktársai. Csenge álma, hogy újra átélje azokat a mámorító pillanatokat, amikor neki szólt a magyar himnusz a dobogó tetején.