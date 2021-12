Az élet diktálja, hogy melyik háziasszonynak mennyi ideje jut az ünnepek előtti nagy sütés-főzésre, így akik még a karácsony előtti napokban is dolgoznak, a „profikra bízzák” az ünnepi menü elkészítését, és étteremből rendelnek. Nyíregyházán ebből is van bőven választék, több étteremben már december elejétől folyamatosan fogadták az igényeket.

Sültestálakat, salátákat és süteményeket készítenek elvitelre. Jó a forgalmuk, nem panaszkodhatnak.

Az elmúlt években egyre többen döntöttek úgy, hogy az ünnepi asztal megtöltésével járó fáradságot és stresszt mellőzik, és a karácsonyi menü elkészítését a profikra bízzák. A karácsonyi menü megrendelése viszont nemcsak azoknak előnyös, akik kevésbé ügyesek a konyhában, hanem a profi háziasszonyoknak is. Az ünnepi fogások elkészítése rengeteg időbe telik, a rendeléssel viszont a családanyák többet lehetnek a szeretteikkel.

Az általunk megkérdezett vendéglátóhelyeknek rendkívül sok pluszmunkát adott az ünnepi menürendelés, többen már a múlt hétvégén lezárták a felvételt, olyan sok igény futott be hozzájuk.

Bőven van munka

Tóthné Tóth Judit, a nyíregyházi Keszegsütő üzletvezetője lapunknak elmondta, óriási az érdeklődés az ünnepek alatt.

– A halászlé a legnagyobb „sláger”, de az érdeklődők előszeretettel választják a haltálainkat is. Olyan vendégeink is vannak, akik nem a kész tálakból válogatnak, hanem az étlapunk kínálatából, személyre szabottan állítják össze az ünnepi menüsort. A megrendeléseket december elsejétől fogadtuk egészen 20-áig, és annyi érkezett hozzánk, hogy már nem fogadunk több megkeresést – tudtuk meg az üzletvezetőtől, aki hozzátette: az időspórolás mellett azért is előnyös az ételrendelés, mert sokan nem kedvelik a halfeldolgozás kényes folyamatát.

– A háziasszonyok közül sokan idegenkednek a halpucolástól, ráadásul a vásárlással járó időt is a családra fordíthatják. Csak halászléből több mint ezer adagot rendeltek a vendégeink, úgyhogy rengeteg dolgunk lesz a következő néhány napban – emelte ki Tóthné Tóth Judit.

Szünetre mennek

A nyíregyházi Walk Street étterem december 24-én lehúzza a rolót. Nem arról van szó természetesen, hogy véglegesen bezárnának, csak ünnepi szünetet tartanak.

– Pénteken délelőtt még bejövünk, hiszen nagyon sok munkánk lesz a karácsonyi előrendelésekkel – mondta el lapunk érdeklődésére Mencsik Csaba, az étterem vezetője.

– A korábbi évekhez képest csökkent ugyan a kereslet, de még mindig sokan adták le az igényeiket sültes- és hidegtálakra, halászlére, töltött káposztára, kocsonyára. Többen bejönnek majd a rendelésekért, de a többségét mi szállítjuk házhoz. A csökkenő érdeklődés egyértelműen a pandémia számlájára írható, sokkal óvatosabbak lettek az emberek. Délután bezárunk és az ünnepek alatt nem leszünk nyitva. A céges vacsorák az idén elmaradnak a járvány miatt.

– Szilveszterkor annyi lesz a változás, hogy az év utolsó napján még tartunk az étteremben egy bulit, majd az új év első két napján pihenünk, és január 3-tól várjuk újra a régi és új vendégeinket – zárta gondolatait Mencsik Csaba.

Nem mindenhol csökkent a rendelések száma, a napkori Napkelte Étterem és Panzióban ugyanis a tavalyi számokat is meghaladta az idei érdeklődés.

– A hét elején lezártuk a rendelésfelvételt, hiszen nincs kapacitásunk több igényt kielégíteni. Az érdeklődés a tavalyit is túlszárnyalja, és továbbra is a klasszikus karácsonyi ételek viszik a prímet: halászlé, töltött káposzta, szárnyas- és egyéb sültestálak a leggyakrabban rendelt fogások. A különféle salátákból is sokan kérnek, a tavalyihoz képest bővítettük a kínálatot, amit örömmel fogadtak a vendégeink, s már ott tartunk, hogy nemet kell mondanunk – árulta el Ilosvai Csaba, a Napkelte üzletvezetője.

– Nálunk nem esett vissza a forgalom, s azt látjuk, sokan az ünnepek előtt sem szeretnek órákat állni a tűzhely mellett. Az időt inkább a családra szánják az emberek, s a bővített kínálattal mindenki a maga ízlése szerint állíthatja össze az ünnepi menüsort. A többféle tál és halászlé mellett arra is van lehetőség, hogy az étlapról válogassák össze az ételeket a vendégeink – részletezte az üzletvezető.