– Nem félek én a hidegtől, miért félnék? Van hét paplanom – ezt mondja Nagy Zoltán, és azért hisszük el neki, hogy ezt a telet is kibírja majd valahogy, mert az elmúlt nyolcat-tízet is így csinálta végig: egy fából készült csűrben, pontosabban az annak közepén álló sátorban. Az építmény széles deszkákból készült, és mert nem azért építették, hogy egyszer majd valakinek a lakhelye legyen, a deszkák között jókora rések tátonganak. Amikor ott jártunk, a nap sugarait engedték át, az előttünk álló hónapokban a szelet, az esőt és a havat fogják.

A hátsó részt széthajtogatott dobozokkal foltozták be, máshol nylondarabokat szegeztek a „falra”, de ez a komoly mínuszokban semmit sem jelent. Nincs áram, sem víz, a csűr poros földjén vödrök, kancsók, de van itt egy nem működő gáztűzhely és egy rozoga szekrény is, néhány ruhadarab a gerendán átdobva fagyoskodik. Egy-egy esőzés után befolyik a víz, Zoltán nem győzi meregetni – erre kellenek a vödrök. A picike sátrat a tetejére rakott szőnyegek melegítik, nincs benne más, csak egy ágy, egy asztal, egy gázpalackról fűthető kályha, s egy szék, amin a mini tévéjét tartja – a készülék most nincs itt, mert áram híján időnként fel kell tölteni.

Fát vág, kapál

Mándon vagyunk, itt találkoztunk Zoltánnal, aki víg kedélyű, mókás figura, a fején hetyke kalap, rosszul be- gombolt zakója több számmal nagyobb a kelleténél. Mosolyogva fogad bennünket és még be sem mutatkozunk, azt kérdezi, jól vagyunk-e. Mi igen. És ő? Átlagos élete többször is rossz fordulatot vett és bár korábban volt otthona, autója, munkája és családja, most semmije sincs. Leszázalékolták, a rokkantnyugdíja 35 ezer forint, amit alkalmi munkákkal egészít ki: mint mondja, van néhány kedves ember, aki elhívja fát vágni, ásózni, kapálni, s olyankor egy kicsit több pénzből gazdálkodhat.

Régebben pár ezer forintért lakhatott a szemben lévő házban, előtte egy lakókocsi volt a menedéke, de hosszú évek óta a csűr az otthona. Ez sem az övé, de a tulajdonos megsajnálta, így ideiglenesen itt élheti az életét – ha eladják a telket, mennie kell. Hogy hová? Nem tudja, de majd megoldja azt is – mondja és megmutatja a birodalmát.

– Van fám, de nem merek tüzelni, mert félek, hogy ­véletlenül meggyullad a pajta, esténként a gyertyára is mindig ügyelek, nehogy bajt csináljon – meséli, és az ud­varon a libákat, kacsákat, ­tyúkokat szólongatja. Jönnek is a jószágok, és kiderül, ­nyulak is vannak – Zoltán egész nap az állatokkal foglalkozik.

Víz a kútról

– Elfoglalom magam – mondja, és megtudjuk, időnként egy ismerőse segít neki megfőzni a tyúkot, nyulat, olyankor meleg ételt eszik. Egyébként pedig zsíros kenyeret, konzerveket – főleg a halasat szereti –, na és tepertőt, az az egyik kedvence. – Mindig 600 forinttal megyek a boltba, de úgy felment a kenyér ára, hogy alig veszek valamit, és nem kapok vissza belőle – morgolódik, de gyorsan hozzáteszi, nincsen semmi panasza. Kérdezem, miért nem fizeti be az ebédet az önkormányzatnál, mire azt feleli: nem érne rá, hogy minden nap felvigye a csajkáját. De vannak kedves falubeliek, akik néha főznek neki, és szerinte jól van ez így. A vizet a kútról hordja, és a „tekenőben” fürdik. Mi ezzel a baj? – kérdi. Régen sem volt az embereknek fürdőszobájuk.

Most nagyon örül, mert a Vöröskereszttől kapott egy csomagot, benne olaj, cukor, konzervek, tej, kávé és citromlé, és úgy tudja, az önkormányzattól is érkezik majd egy, igaz, ahhoz alá kellene írnia néhány papírt. Várja vissza a tévéjét is, mert a jó filmeket nagyon szereti. A rádiót ki nem állhatja, a tévét viszont imádja.

Kész dzsungel volt

– Ismeri kedvesem a Remény földjént? Hát, az a legnagyobb kedvencem és van még egy papos film a Dunán, azt is mindig megnézem. Egyébként pedig sokat vagyok az állatokkal, és ha hív valaki, elmegyek dolgozni – hozzászoktam már ahhoz, hogy ilyen az életem. Amikor idejöttem, kész dzsungel volt ez a hely, képzelje, két napig csak kaszáltam, de azóta rendben tartom, még szilvafát is ültettem – néz körül Zoltán, és amikor azt kérdezzük, mire lenne szüksége, azt mondja: semmi másra, csak egy kis faházra, amin nem fúj át a szél.