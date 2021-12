Novemberben villanyt kapott Nagygéc, a szatmári rész egyik legeldugottabb községe is. Már eddig nyolcvan házba jutott el a kultúra áldása, s a villanyfény nyomán tovább világosodik a falu. Sokat tehet most már a fejlődés érdekében a községi művelődési ház is. Jelenleg ismeretterjesztő előadásokat rendez, amelyek irodalmi, történelmi, természetrajzi, politikai és technikai problémákkal foglalkoznak. Az előadásokat ismeretterjesztő kisfimek kísérik és teszik változatossá.