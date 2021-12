Mert szerinte a védőoltás a véráramba kerülve ilyen, meg olyan utóhatásokat produkál. Megjegyezte azt is, ő már kétszer átesett a Covidon és tapasztalatból tudja, hogy az semmivel nem rosszabb, mint bármelyik más vírus. Ráadásul közben is tette a dolgát, nem szorult senki segítségére. Engedd meg, hogy most személyesen szóljak hozzád: a fentiek az én olvasatomban azt jelentik, hogy jártál az anyukádnál, voltál bevásárolni, hordtad a gyereked közösségbe. Erre én azt mondom, amit néhány napja már megfogalmazott más, tehát nem az én bölcsességem: jogodban áll ilyennek lenni, de más egészségét kockáztatni nincs jogod. A vírusaid „kéjes vigyorral” távoztak szádból, orrodból, miközben embertársaid között tettél-vettél, s boldogan befészkelték magukat új gazdaszervezetükbe. Tisztelt illetékesek! Akiről szó van, valódi személy és nem az egyetlen, aki nem törődik a karantén szabályaival. Valamennyien emlékszünk még, az első hullámban a rendőrség lehetetlen időpontokban ellenőrizte azt, hogy otthon van-e az arra kötelezett. Tudom, hogy a kiterjedt járvány miatt ez már képtelenség, de csak kellene tenni valamit, mert nem mindenki tartja be az előírtakat. Egy-egy rendőr járőrözés közben, szúrópróbaszerűen becsengethetne a fertőzött személyekhez, s amennyiben nem találja otthon, olyan bírságot szabhatna ki, ami elrettentő példa lehet. A befolyt összegből önkénteseket fizethetnének, hogy több ellenőrző személy legyen!



- Domokos Jánosné -