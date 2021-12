Megvan a helye az adománynak



Dr. Szondi Zita főigazgató megköszönte az egyesület nagylelkűségét, és mint elmondta, számos szervezetet és céget megillet a köszönet, ugyanis a járvány nagyra nyitotta az adakozás kapuját, folyamatosan érkeznek adományok az intézménybe, ami nagyon jólesik az ott dolgozóknak.



Lakatos Tibortól, a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület elnökétől megtudtuk, közel 4 éve, hogy szoros kapcsolatot ápolnak a kórházzal, ott segítenek, ahol tudnak.

– A mostani pénzbeli felajánlás a pulmonológiai osztályra kerül, egy olyan részlegre, ahol 1400-1500 fekvőbeteget, és mintegy 10 ezer ambuláns pácienst látnak el éves szinten. A pandémia erre az osztályra is extra terheket rótt, ezért gondoltunk rájuk. Ezen kívül szeretnénk a jövő héten kedden 500 csomagot átadni a kórház dolgozóinak, finomságokat raktunk bele: bejglit, édességeket – árulta el Lakatos Tibor.



Dr. Francz Monika, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházakért Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnökeként említette meg, hogy a nyíregyházi vállalkozókkal a jó kapcsolatot az előző főigazgató, dr. Adorján Gusztáv alapozta meg, azóta fontosnak tartják, hogy a kórháznak a társadalmi szférában is legyenek szoros kötelékei.

– Minden felajánlás óriási segítség, maga a gesztusnak is óriási értéke van. Igyekszünk mindig a megfelelő helyre kihelyezni az adományokat. Úgy gondoljuk, hogy dolgozóink munkakörülményeinek javítása visszaköszön a szakmai munkánkban, illetve azokból a felajánlásokból, amikből eszközöket, gépeket vásárolunk meg, a betegellátás színvonalát növeljük – tette hozzá dr. Francz Monika.



Dr. Szabó Péter, a pulmonológiai osztály vezető főorvosa megköszönte az adományt, s hozzáfűzte: a járvány alatt valóban nagy nyomás nehezedik részlegükre is. A félmillió forintot gondolatban már el is költötték kollégái: pulzoximéterre, mellkasi ultrahangra. De ami ennél is fontosabb a kórházi dolgozóknak, hogy vannak, akik gondolnak rájuk, az adomány „lélekben is megerősíti őket”.