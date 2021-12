– Hosszú évek óta működik hazánkban az áldozatsegítő vonal, melynek száma a hét minden napján, 0–24 óráig ingyenesen hívható, létrehoztuk a vansegitseg.hu oldalt, de applikációt is kifejlesztettünk azért, hogy a bajba jutottak a lehető legrövidebb időn belül segítséghez jussanak. Az idén januárban holland mintára bevezettük az áldozatok közvetlen elérésén alapuló, ún. „opt-out” rendszert, amelynek segítségével jóval nagyobb hatékonysággal segíthetünk a rászorulókon. A törvényt is módosítottuk, így az jobban szolgálja az érintettek érdekeit, és hozzájárul ahhoz, hogy a korábbiaknál több áldozatot érjünk el – mondta Varga Judit és hozzátette: nagyon fontos a társadalmi összefogás, a civil szervezetek és az egyházak bevonása is a probléma kezelésébe, illetve, hogy mindenki tisztában legyen azzal: az áldozatok számára van segítség Magyarországon.