Mint a Holdra toppanó első ember kis lépését, úgy kell értékelnünk az apró haladást is, ha fogadalmakkal szeretnénk az új év küszöbéhez állni. Az űrbe jutáshoz a legtöbb energiát az elindulás, az elrugaszkodás emészti fel, visszahúz a Föld gravitációja, nem könnyű megszabadulni tőle. Az egyszerű ember is nehezen kel föl a kényelmes foteljából, de ha a fejben megszületik a döntés, akkor nagy dolgok fakadhatnak belőle. Aki pluszkilókkal küszködve felhúzza a futócipőjét, már tesz valamit az egészségéért; aki képzetlenül tankönyvet vesz a kezébe, hogy szakmát szerezzen, már esélyt teremt önmaga boldogulásához, s hogy több pénzt keressen. Mindenki léphet egyet előre ahhoz képest, ahol tart, ha tesz is érte valamit, legyen bár közmunkás vagy egyetemi oktató, s ha nem másoktól várja a csodát.



Lapunk hasábjain ebben az évben is több követendő példát mutattunk be. Sokszor elgondolkodtam kollégáim riportjain, portréin, mert a sorok között mindig fontos üzenetek bújtak meg. Egy sikeres üzletembert sokan irigyelnek az egzisztenciális helyzetéért, a szép autóért, házért, de elnémulnak, amikor a vállalkozó elmondja, hogy húsz-harminc évvel ezelőtt hogyan tett fel mindent egy lapra, mennyit dolgozott hajnaloktól éjszakákig, kockáztatott akkor, amikor a többség maradt a biztonságban. Ahogy olvasóink elé tárjuk egy-egy világhírű művész sikerét, rangos kitüntetéseit, én a rivaldafény mögé pillantva látom azt, mennyi gyötrelmes gyakorlás, kudarc, újrakezdés, állandó tanulás tette próbára az akaraterejét, amikor más mondjuk valamilyen sorozatot nézett a tévében. Az idei olimpia az érmek, helyezések és a dicsőség mellett szép pénzt is hozott sportolóinknak. Aki netalán sokallaná az összeget, gondoljon bele, ő maga képes lett volna-e hajnalonként úszómedencébe vetni magát, futni reggel és este, hóban és kánikulában, sírásig elfáradva lapátolni a vizet, emelni a súlyt. A magam részéről a csodának csak a hétköznapi formájában hiszek.



Olyan sorsokat is olvasóink elé tártunk, amelyek átértékeltették a problémáinkat. Ha azon morcogunk, hogy mennyit kell rohangálni a munkába, meg amúgy is, ide-oda, folyton-folyvást, akkor jusson eszünkbe: mindez soha be nem teljesülő álom annak, aki kerekesszékben éli le az életét. S ha egy ilyen ember mosolyog, tegyük mérlegre a saját lelki erőnket, tartásunkat, gondolkodásunkat, értékrendünket. Embert próbáló volt ez az év, sokaknak súlyos veszteségekkel, de az elveszített szülő onnan föntről is helytállásra inti gyermekét. Folytassuk hát a munkát, őrizzük a ránk hagyott értékeket, teremtsünk újakat, és jusson eszünkbe Márai Sándor gondolata: „Van végtelenség is, ha pillanat van.” Legyen sok szép pillanatunk 2022-ben!