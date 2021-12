A hagyományokhoz híven lapunk az idén is megszervezte csokigyűjtő akcióját. A kezdeményezés most is népszerűnek bizonyult, így sokan (magánszemélyek, civil szervezetek és vállalkozások képviselői) gondolták úgy, hogy egy-egy csokoládéval vagy más édességgel teszik boldogabbá a hátrányos helyzetű gyermekek mindennapjait. A Kelet-Magyarország Mikulása ezúttal a Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskolába látogatott el.

– Nagyon örülünk, hogy a kezdeményezés során összegyűjtött csokoládékat a mi gyerekeink kapják az idén – mondta lapunknak hétfőn délelőtt Multné Dankó Ágnes intézményvezető. Hozzátette, az iskolába értelmi fogyatékkal élő diákok járnak, és közülük nagyon sokan élnek nehéz körülmények között.

– A legtöbb családban csak „szerény” csomagot hoz a Mikulás, így biztosan fognak örülni a diákjaink a különböző édességeknek – mondta az intézményvezető. Multné Dankó Ágnestől megtudtuk, a vírus miatt központi ünnepséget most nem tudtak tartani, de a járványügyi óvintézkedéseket, szabályokat betartva az iskola Mikulása hétfőn minden osztályba bekopogtat.

Az első osztályos Németh Anita édesszájú, imádja a csokoládét.

– Otthon már tegnap este járt a Mikulás. Ha minden igaz, az iskolába is el fog jönni, alig várom már, hogy megöleljem – mondta lapunknak a Kótajban élő kislány, akiről a rövid beszélgetésünk alatt kiderült, hogy most tanul olvasni, már szépen formálja a különböző hangokat, ahogy mozogni is szeret, nemrégiben egy iskolai sportversenyen érmet is kapott.

– Röplabdáztunk, kislabdát hajítottunk és távolt ugrottunk, nagyon élveztem és nagyon örültem az éremnek – dicsekedett teljes joggal Németh Anita.

Kóka Gyula hetedik osztályba jár, náluk, a nyírbátori lakóotthonban is járt már a „nagyszakállú”. – Csokoládéból sosem elég, biztos vagyok benne, hogy az összes csoki el fog ma fogyni – mondta a bárczis diák. Azt pedig már csak mi tesszük hozzá, hogy nem lesz könnyű dolguk az iskola diákjainak, ha mind meg akarják majd enni a finomságokat, hiszen az idén is egy hatalmas doboznyi csokoládé gyűlt össze lapunk akcióján – köszönet minden egyes csokoládéért a felajánlóknak.