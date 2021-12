– Ahogy az oszlopon olvasható szöveg is jelöli, Máriapócs a leglátogatottabb magyarországi zarándokhely. Isten saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert, aki megjeleníti azt az üzenetet, amit az Úr közvetít. Alkalmassá tette arra, hogy szabadságával, méltóságával és értelmével választ adhasson a teremtője kinyilatkoztatására, s ezt nemcsak egyéni vagy közös imádsággal, a Szentírás olvasásával teheti, hanem úgy is, hogy felkeresi azokat a helyeket, ahol az ég és a föld találkozik – osztotta meg gondolatait az ünneplőkkel Harrach Péter országgyűlési képviselő. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke kifejtette: az ember életében fontos a közösség, mely identitásformáló erővel is bír.