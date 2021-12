Az augusztustól alapítványi formában működő Nyíregyházi Egyetemen a modellváltásnak köszönhetően eddig nem látott mértékű finanszírozásra van lehetőség. A fenntartó és tulajdonosi jogot gyakorló Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium közfeladat-finanszírozási szerződésében szerepel, hogy nettó 10 milliárd 300 millió forint fejlesztési forrást biztosítanak 2026 decemberéig.



– Történelmi jelentőségű költségvetésből gazdálkodhatunk. Az idén cafeteria-juttatásban részesültek a dolgozóink, ez a jóléti támogatás a jövő évi büdzsében is biztosított – jelentette be Halkóné dr. Rudolf Éva, a Nyíregyházi Egyetem kancellárja. Hozzátette: – Szeptembertől 15-től valamennyi oktatást segítő dolgozó munkabérét 15 százalékkal növeltük. Januártól differenciált, a mínősítésén alapuló további béremelésre nyílik lehetőség részükre, ennek a felső határa újabb 15 százaléknak felel meg.



A katedránál álló oktatók javadalmazásának gyarapodása új impulzust adhat a minőségi munkához.



– Ahhoz, hogy a térség szellemi központjának számító, stabil egyetemet működtessünk, versenyképes fizetésekre van szükség – mondta Vassné prof. dr. Figula Erika rektor. –

Az új évtől a következőképpen alakulnak a havi bruttó bérek: a mesteroktatók 400 ezer, a tanársegédek 500 ezer, az adjunktusok 550 ezer, a docensek 600 ezer, a habilitált docensek és az egyetemi docensek 700 ezer, a habilitált docensek és a főiskolai tanárok 800 ezer, a habilitált főiskolai tanárok 900 ezer, az egyetemi tanárok és a kutatóprofesszorok 1 millió, a tudományos doktori című egyetemi tanárok 1,2 millió forintot kapnak.



Vassné prof. dr. Figula Erika hozzáfűzte, hogy egy év múlva további összegek illetik meg az arra érdemes oktatókat.



– A hallgatók véleménye alapján díjazzuk a TOP 10 oktatót. Elismerjük az esztendő legjobb szakmai publikációit. Azokat is elismerjük, akiknek a hallgatói komoly eredményt érnek el az Országos Tudományos Diákköri versenyen. Az intézetigazgatói keretből is lehet jutalmazni a jövőben. A magyar modellváltó felsőoktatási intézmények között a Nyíregyházi Egyetem az országos élmezőnyben szerepel. Ahhoz, hogy mindez tartós legyen, a mostani bérfejlesztés is jelentősen hozzájárul.