Döbbenten fogadtuk a hírt, és még most sem igazán tudjuk elhinni: a Start Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft. vezérigazgató-helyettese, ifj. Balogh Zoltán elhunyt…



Fájó veszteség



A Kelet-Magyarország és a vállalat szoros kapcsolata hosszú évtizedekkel ezelőtt kezdődött, amikor a cég működtette nyomdában készült a megye napilapja. A partneri együttműködés azóta is folyamatos, mert a vállalkozás és annak vezetői töretlenül dolgoztak és dolgoznak azért, hogy a leginkább rászorultakat, elesetteket munkához, megélhetési lehetőséghez segítsék. E példaértékű igyekezetről pedig örömmel és rendszeresen számolunk be lapunk hasábjain.



Ifj. Balogh Zoltán 1993. szeptember 11-én helyezkedett el a cégnél, melyet a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete alapított. Szülei nyomdokain haladt, hiszen édesapja és édesanyja állt az alapítók élén, s tették fel életüket arra, hogy jobbra fordítsák az olyan emberek sorsát, akik egészségi állapotuk miatt hátrányt szenvednek a munkaerőpiacon, és általában véve a hétköznapok során. Zoltán is csatlakozott szüleihez, s egyre nagyobb szerepet vállalt e szép és nemes küldetésben. A céghez kerülve bejárta a szolgálati utat, hogy pontosan átlássa a teljes szervezeti felépítést valamennyi munkafolyamatával. Mindenkit megismert, őt is megismerték, megszerették és tisztelték a kollégák. Telepvezetői, nyomdaigazgatói, majd vezérigazgató-helyettesi megbízatást kapott, egyre nagyobb felelősséggel járó posztokon. Hogy ez milyen nagyszerű kihívás és pálya, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy már az ő gyermekei, Erna és Zoltán is követik édesapjukat. Ez a generációs lánc szakadt meg, és a sors arra sem hagyott időt számára, hogy a 2 éves kisunokájában gyönyörködhessen, s az útját egyengesse. Több ezer kollégájával együtt búcsúzik tőle szerkesztőségünk is.