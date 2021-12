Magyarország gazdasági növekedésének köszönhetően a nyugdíjasok, a foglalkoztatottak, a gyermeket nevelő családok és a fiatalok életében is előrelépés tapasztalható – mondta el dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő kedden Nyírbogáton. Kifejtette: a nyugdíjasok a már novemberben kézbesített 80 ezer forintos nyugdíjprémium mellé 13. havi nyugdíjat is kapnak februárban, valamint a miniszterelnök hétfői bejelentése nyomán jövőre 5 százalékkal emelik a nyugdíjat. A minimálbér 200 ezer forintra, a garantált bérminimum pedig 260 ezer forintra növekedik, és 2 millió, gyermeket nevelő család kap adó-visszatérítést egy összesen 600 milliárd forintos támogatás keretében. A 25 év alattiaknak nem kell majd személyi jövőelemadót fizetniük, ezzel havonta több tízezer forinttal növekszik majd a keresetük. Dr. Simon Miklós hozzátette: a Fidesz-KDNP a családok támogatásában hisz, és ellentétben azzal, amit a baloldal tett a 2009-es gazdasági válság idején, nem akarnak újabb terheket róni az emberekre. Az intézkedések jól mutatják a pártszövetség célját is, miszerint az országot előre kell vinni, nem hátra.

KM