Lucza János kitért arra is, hogy Miskolc – Diósgyőr – a Bükk volt Csintalan József életének fő szellemi színtere. Egyházi irodalmi tevékenysége mellett említésre méltó a munkája a botanika területén is. Jávorka Sándor Kossuth-díjas botanikussal rendszeresen térképezte és gyűjtötte a Bükk növényvilágát. Tevékenységüket a szakmai körökben is elismerték. Csintalan József mint szentszéki tanácsos, az újdiósgyőri Szent Imre-templom felépítésében aktív résztvevő volt 1930 szeptemberétől. Családjával, rokonaival, Demecserrel rendszeresen tartotta a kapcsolatot, szinte minden Csintalan gyermek kereszt­apja volt. A fiatalok „nagy keresztapának” szólították. Számos esetben segített a demecserieknek a továbbtanulásban, iskolaválasztásban, főiskolai, egyetemi felvételikben. Idős kora visszavezette szülőfalujába, az ősi Csintalan birtokra. Csintalan József a demecseri katolikus templomban gyakran misézett, aranymiséjét 1963-ban szintén ebben a templomban tartotta. A jelenlévő Csintalan László – akkor kisgyermek – verssel köszöntötte az aranymisét, mely közel 60 éve is életének egyik legfelemelőbb pillanata.