A beoltottak száma 6 192 253 fő, közülük 5 900 371 fő már a második oltását is megkapta, 3 014 936 fő pedig már a harmadik oltást is felvették. 3575 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 202 514 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 195 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 37 079 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 996 517 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 168 918 főre csökkent. 6507 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 563-an vannak lélegeztetőgépen. Magyarországon is megjelent az omikron vírusvariáns. Ma reggel megérkezett a Pfizer első gyermekvakcina szállítmánya, amelyből 69 ezer 5-11 éves gyermek oltása kezdődhet meg. A szülők az internetes időpontfoglalón keresztül a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosnál kérhetik a gyermekük oltását.

Az 5-11 éves gyermekek országosan szerdán kezdődik. Az időpontfoglalóba azok a szülők tudnak belépni, akik az elmúlt napokban hiánytalan adatokkal regisztrálták gyermeküket és regisztrációjukat már érvényesítették. Minden 5-11 éves gyermek oltható, ha a szülő kéri, és az oltásnak nincs ellenjavallata. Akut, lázas betegség esetén az oltás ellenjavalt.

Az időpontfoglaló elérhetősége: https://www.eeszt.gov.hu/hu/web/guest/covid-oltas-idopontfoglalas

Gyermek regisztrálása oltásra: www.vakcinainfo.gov.hu

Megyénkben tegnap 357 esetben lett pozitív a teszt, így az összes fertőzött száma 60399 fő.

Forrás: koronavirus.gov.hu