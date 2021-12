Kiderült, hogy új autó vásárlásakor elsősorban (a megkérdezettek 54 százaléka) az ár, majd a fenntartási költségek (50 %) és a funkció (37 %) alapján választanak, a biztonság csupán a hetedik helyen végzett (28 %) a felsorolt legfontosabb vásárlási szempontok listáján. A női vásárlókat gyakran éri az a vád, hogy csupán a szín, a külső, az esztétikum alapján döntenek, ugyanakkor a kutatási anyag megerősítette, a márkaimázs is nagy szerepet játszik a döntés meghozatalakor, ráadásul nemtől függetlenül. A márkakereskedők szerint az ismeretek átadása leginkább az ütközéselkerülő és megelőző rendszerek, a radaros fékasszisztencia, illetve elektronikus menetstabilizáló rendszerek esetében lenne hasznos. „A baleseti okok kutatói megállapították, még ha javul is a technika, a vezetők képzettségi szintjéhez kellene emelni az újításokat. Korábban nyugati prémiummárkák az autógyárak finanszírozásával vezetéstechnikai tréningeket szerveztek a márka vásárlóinak. Ma is van olyan gyártó, amely bizonyos motorteljesítmény vagy speciális hajtásmódnál az autó biztos uralása érdekében tréningeket biztosít” – mondta Székely Gyula vezetéstechnikai tréner. „Az autókban elhelyezett extra tartozékok, elektronikai kütyük az élet védelmét segítik, de nem azért, hogy a határhelyzetekig menjünk”.