Nagyon örültünk, amikor befedték a szabadtéri részt. Bevált gyakorlat, hogy a tél elején összeszedik az árus­asztalokat és elviszik. Ez nem gond, hisz ilyenkor kevesebben is vagyunk, és kell a hely a fenyőfáknak. Viszont lenne egy tiszteletteljes kérésünk az üzemeltető felé. Legyenek szívesek rendbe tenni, az esetleges rozsdától megtisztítani (ha kell, lefesteni újra) az árusok asztalát. Így esztétikailag is jobban mutat majd, és egészségügyi szempontból is szerepe van. Előre is köszönjük, ha teljesítik kérésünket.

- Egy érintett árus -