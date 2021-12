A közösségi oldalakon terjedő mende-mondákat nem szabad elfogadnotok. A koronavírus- fertőzéssel kapcsolatban a szakembereket, víruskutatókat is meg kellene hallgatnotok, és ezután döntést hoznotok. Én elmúltam 66 éves, többféle krónikus betegségem van, de a februárban felvett kínai Sinopharm-vakcina megvédte az életem, s nem fertőződtem meg. Augusztusban felvettem a harmadik oltást is a férjemmel együtt, hogy védjük magunk és a családunk egészségét, s tudjunk még sokáig unokázni. Hallgassátok meg az orvosok véleményét és oltassátok be magatokat! Jó ha tudjátok, hogy akik a legjobban uszítanak az oltás ellen, azok közül sokan titokban beoltatják magukat.

- Fedor Mihályné -