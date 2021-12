A lelki feltöltődést is adó eseményen – a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium diákjainak gitárjátéka és a Gyermekek Átmeneti Otthona aprócska lakóinak szavalata után – elsőként Nyíregyháza alpolgármestere, Jászai Menyhért szólt a megjelentekhez. Azzal kezdte, hogy a felnőttek már át is vehették az ajándékaikat, hiszen nincs kedvesebb annál, mint amikor csillogó szemű gyermekek előadását, szavalatait hallgathatják. – Ami pedig a bemutatott munkákat illeti, úgy vélem, a leginkább szívből jövő, legnagyobb ajándék, ha valaki saját kezűleg készíti el a sajátját – tette még hozzá, áldott békés ünnepeket kívánva mindenkinek.

Őt követve a megyei közgyűlés alelnöke, Baracsi Endre személyes, ám mindannyiunkban közös érzelmi húrokat pendített meg, amikor elmondta: karácsony közeledtén – nyilvánvalóan mindannyian így vagyunk ezzel – mindig gyermekkora ünnepi pillanatai jutnak eszébe elsőként.

– Amikor a szülőfalumban, Beregdarócon karácsonykor elgyalogoltunk a nagyszülőkhöz, folyton azt néztem, egy-egy ablak mögül miként villannak ki a karácsonyfák fényei. Az élmény egész életemen végigkísért, és most is felidéződött, amikor beléptem ide. És ez így is van jól, mert a karácsonyból mindig arra kell emlékezni, ami a szívünkben megmarad belőle – fogalmazott, azt kívánva a jelenlévőknek, hogy a koszorú négy gyertyája és az üzenete kísérje végig a karácsonyukat, illetve egész életüket.

Ennyi szép gondolat után dr. Nagy Erzsébet, a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény vezetője sem tudta már megilletődöttség nélkül megköszönni az ajándékokat. A felajánlók között voltak például a Lippai János Mezőgazdasági Szakközépiskola 11.C osztályosai, Zajácz Tamás bőrdíszműves, vagy a Spartan Race képviseletében a kétszeres világbajnok, a Nyíregyházi Extreme Trail SE Hungary elnöke, Vitkai Elemér.

– Mi a jelenlévő családokkal és gyerekekkel szinte már együtt élünk, együtt ünnepelünk, osztozunk a sikereikben, egymás örömeiben, bánatában. S miközben a köszöntőket hallgattam, eszembe jutott, nekünk tényleg nincs adventi koszorúnk. Hála a felénk áradó szeretetnek, most vasárnap már nem csupán egy gyertyát, de a négyet egyszerre tudjuk majd meggyújtani – mondta a könnyeivel küzdve. – Természetesen mi is ugyanilyen nagy szeretettel igyekszünk pótolni mindent, amiben a családok, a gyerekek és szüleik hiányt szenvednek, ugyanilyen nagy szeretettel végezzük a munkánkat. A mostani ajándékok szerintem igazán jó helyre kerülnek, a most itt csillogó szemek magukért beszélnek – mutatott körbe a családok és a gyermekek átmeneti otthonából érkezőkre dr. Nagy Erzsébet.

S mielőtt megkezdődött volna az örömteli ajándékozás, Mészáros Szilárd, a VMKK igazgatója – megköszönve a remek ötletet és a részvételt – megígérte: lesz folytatása az ünnepi kezdeményezésnek.