Az általunk megkérdezett háziorvosok szerint ideje volt, hogy zöld utat kapjon ennek a korosztálynak az oltása is, ugyanis az elmúlt hetekben a gyerekek között is emelkedett a koronavírusos megbetegedések száma, az átoltottságuk pedig elengedhetetlen a nyájimmunitáshoz. A gyermekorvosok véleménye szerint a 12–17 évesek között tovább kell növelni az oltottsági arányt, arra bátorítják a szülőket, használják ki, hogy december 12-éig regisztráció nélkül bármelyik korosztály felveheti a vakcinát a kórházi oltópontokon.

Oltóponton és rendelőben

A lapunk által megkérdezett gyermekháziorvosok elkezdték előzetesen felmérni az igényeket, de egyelőre nagyon kevés szülői visszajelzést kaptak, rövid idő telt el a bejelentés óta. Szerintük az előzetes felmérés nem ad tiszta képet arról, mennyien kérik majd az oltást, amire regisztrálni kell az 5–11 éveseket, és majd csak ezután szűrhető le az oltakozási hajlandóság.

– Nagyon remélem, hogy a szülők alaposan átgondolják és kérni fogják az oltást, az elmúlt időszakban a körzetemből sajnos két covidos kisgyereket is súlyos tünetekkel ápoltak kórházban. A rendelőben a gyanús eseteket teszteljük, hetente találunk néhány gyereket, akik hordozzák a kórt. További veszély náluk a többszervi gyulladás, a fertőzés lefolyásának súlyosságától függetlenül náluk is jelentkezhetnek a poszt-Covid tünetek, ugyanúgy, mint a felnőtteknél – hangsúlyozta dr. Kocsis Klára. A nyíregyházi háziorvos hozzátette, a körzetében a szülők nagy része együttműködő, nemcsak a kötelező, hanem az ajánlott védőoltásokat is szokták kérni gyermeküknek, így reméli, hogy a koronavírus ellenit is komolyan veszik, hiszen a kicsiket is a súlyos lefolyású betegségtől óvja meg a vakcina.

Többszervi gyulladás

Dr. Ujhelyi János gyermekorvos szerint nagyon rövid időt kaptak az előzetes igényfelmérésre a háziorvosok, ma este 6-ig jelezhetik a szülők a háziorvosnak, hogy kérik-e a vakcinát.

– Természetesen a lehetőség nyitva áll ezután is, és ha a regisztráció elindul, a Pfizer-szállítmány megérkezik, kezdhetünk oltani – mondta a doktor, aki nyíregyházi körzetében több mint hétszáz 5–11 év közötti pácienst lát el. Ujhelyi doktor szeretné a rendelőben beadni a vakcinát. Mint megtudtuk, egy ampulla Pfizert akkor bonthat ki, ha 10 gyereket szervez aznapra. – A Pfizer felnőtt adagjának egyharmadát kapják a gyerekek, amit mi már ebben a formában kapunk meg, nem nekünk kell porciózni – mondta el az oltóanyagról. – Bár a körzetemben a kamaszok átoltottsága az országos átlagot meghaladja, a szülőkkel megtaláljuk a hangot, de a kollégáim azt tapasztalják, hogy sokan még mindig hezitálnak az oltásokkal, úgy gondolják, hogy őket nem érheti baj. Az a szülő, aki nincs beoltva, a gyerekét sem fogja oltatni, így sem a családért, sem a közösségért nem vállal felelősséget. Az oltásokkal kapcsolatban sokféle tévhit kering az emberek fejében, én azt javaslom, ne olvassanak el mindenféle híreket az interneten, hanem ránk, orvosokra hallgassanak – fejtette ki véleményét a doktor, amikor arról kérdeztük, hogyan lehetne megfelelően kommunikálni a szülők felé az oltás fontosságát. Néhány súlyos esetről a doktor is beszámolt, amikor semmilyen betegsége nem volt a kisgyereknek, mégis nehezen vészelte át a koronavírus-fertőzést a kis páciense.

– A kórkép rendkívül változatos, a magas láz, hasmenés, bőrtünetek mellett a laborparaméterek gyulladásokat jelezhetnek, amelyek a tüdőt, a vesét, a szívet érinthetik. Gyógyulás után az elhúzódó fejfájás, fáradékonyság hetekig fennállhat – fűzte hozzá dr. Ujhelyi János, és megerősítette: december 8-ától nyitva áll a regisztráció az 5–11 éves gyerekek oltására.

Ki tudja, mit hagy maga után a kór

Tomkó Anita egészségügyi dolgozóként nap mint nap látja, milyen súlyos állapotokat idézhet elő a vírus, ezért nem kérdés, hogy 10 éves kislányának is beadatja a védőoltást. – Mi az egészségügyben a harmadik oltáson vagyunk túl, szerencsére a környezetemben senkinek nem volt semmi baja az oltás után. A gyerekek körében is szükség van a védettségre, köztük sem vészeli át mindenki a kórt enyhe tünetekkel – mondta az anyuka.

A Hlatkyéknél az öt gyermekből a „három nagyobbat” fogják beoltani, egy 11 és egy 9 éves lányt, illetve a 6 éves fiútestvért. – Tavasszal átestünk a betegségen mindannyian, és ugyan a gyerekeket akkor nem viselte meg, de a férjemet és engem ágynak döntött a betegség, nem akarom kitenni őket annak, hogy átéljék ugyanazt, mint mi, és ki tudja, évek múltán mit hagy maga után a kór.