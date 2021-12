Az adventi, a karácsonyi és a szilveszteri buszközlekedés is változik Nyíregyházán. A járatokat egyre inkább az igényekhez igazítják, így például aki szilveszterkor útra kel, számíthat arra, hogy egész éjszaka közlekedni fognak az autóbuszok, azonban a pontos menetrendről érdemes minden esetben tájékozódni - írja a nyiregyhaza.hu.



December 12-étől módosultak a helyi menetrendek Nyíregyháza buszközlekedésében. November 27-e óta már közlekednek az adventi sűrítő járatok a 18-as viszonylaton, egészen december 19-éig, de erről érdemes hétvégenként tájékozódni, hiszen kétszeres sűrűséggel indulnak ezek a buszok a bevásárlóközpontok felé. Ezen túl a 9-es vonalon a kertvárosi iskolától a Huszártelep felé is több autóbusz indul, jobban igazodva a csengetési rendhez. December 18-án a nagyfoglalkoztatók kérésének megfelelően többletjáratok indulnak a 90E és 91-es viszonylatokon, de a karácsonyi járatokban is változás lesz.

Ami pedig a december 24-ét illeti, az autóbuszok jellemzően 16 óráig közlekednek, azt követően jellemzően üzemzárásig az 5A, a 12-es és 17-es vonalakon óránként lesz közlekedés, illetve a 8B járat fog szintén közlekedni üzemzárásig, így nemcsak Sóstógyógyfürdőn, hanem Sóstóhegy keleti oldalán is lesz 24-én este is közlekedés. Újdonságként a 10-es és a 44-es autóbuszok is járni fognak 120 percenként, így Nyírszőlősre, a Hímesbe és Orosra is el lehet jutni ezekben az időszakokban, és ezek között a járatok között garantált átszállások lesznek a vasútállomáson, az Inczédy soron, illetve a Búza téren

– mondta el Ekés András mobilitási szakértő, a Mobilissimus ügyvezetője.

December 24-e és január 2-a között a nagyfoglalkoztatókat kiszolgáló 90-es autóbuszok részben csökkentett teljesítménnyel fognak közlekedni, a cégekkel egyeztetett módon, de továbbra is kiszolgálva minden műszakot, az ünnepek alatt pedig kísérleti járatokat indítanak majd.

December 27-e és 31-e között, tehát a két ünnep között tanszüneti menetrend lesz érvényben, és december 31-én lesz egy nagyon komoly változás, egyelőre kísérleti jelleggel. Az autóbuszok ugyanúgy, ahogy a korábbi években is, jellemzően 16 óráig fognak közlekedni, viszont azt követően az 5A, a 8B, a 12-es és 17-es buszok 60 percenként fognak közlekedni, ráadásul egész éjszaka, tehát december 31-én 16 órától január 1-jén üzemkezdetig folyamatosan lesz közlekedés Nyíregyházán, és ezt egészítik ki a 10-es és 44-es autóbuszok kétóránként, így Nyírszőlősre és Orosra is el lehet jutni. Így tehát, aki szilveszterkor útra kel, számíthat arra, hogy egész éjszaka közlekedni fognak az autóbuszok, azonban a pontos menetrendről érdemes minden esetben tájékozódni

– tette hozzá a mobilitási szakértő.