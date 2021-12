A „72 óra kompromisszum nélkül” akcióba az Encsencs-Penészlek-Nyírvasvári Általános Iskola Encs­en­csi Székhelyintézménye és Penészleki Tagintézménye is bekapcsolódott a közelmúltban.

Ott lenni egymásnak

– Jobb vagy, ha adsz, ezzel a szlogennel indultunk neki az idei projektnek, hogy az emberek figyelmét felkeltsük – mondta el lapunknak Hajdu Henrietta intézményvezető. – A szociális segítségnyújtás szerintünk az egyik legszebb cselekedet. Az erre az évre választott idézet így szólt: Ne félj, mert veled vagyok! Csodálatosan mutatták be a penészleki gyerekek a Nyugalomsziget Idősek Otthona lakói számára, mit is jelent ez. Ott lenni egymásnak és megmutatni, hogy számíthatunk egymásra, fiatalok és idősek egyaránt!

Programok sorozata

Közös reggeli, szeretet jelbeszéddel, kreatívkodás, plakát készítése – egyebek mellett ezek a feladatok vártak a gyerekekre.

– Volt mozgássérültek sétáltatása, táncház, virágültetés, mind-mind közösen zajlott, a gyerekek az idősekkel – emelte ki Hajdu Henrietta. – A nap végére az otthon ebédlőjének falát is kifestettük, ezért minden nap eszükbe juthat az ott élő lakóknak, hogy mi is történt velük aznap. Élt a szeretet, az önzetlen segítségnyújtás. Az otthon vezetője, Klenik Sándorné, Penészlek polgármestere is részt vett a nemes ügyben, együtt a lakókkal. Az iskolánk részéről Farkasné Dányi Éva volt az egyik főszervezője, megálmodója a programnak.

Mint megtudtuk, En­cs­en­csen Görög Tünde pedagógus az osztályával vett részt a programban. Megszépítették a közvetlen környezetüket, és a templomkertet is újjávarázsolták.

Borítókép: A penészleki iskola diákjai | Fotó: Jernei Gábor