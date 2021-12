– Újabb jelentős együttműködési megállapodást kötött az egyetemünk, ami nagyon fontos előrelépés, hiszen Bárány László mindenben segíti a Nyíregyházi Egyetemet, s most egy újabb „eszközzel” kapcsolódhat be az intézmény életébe. A megállapodás pozitív hatást gyakorolhat a hallgatói létszám emelésére és a kutatási, szolgáltatási tevékenységre is – mondta Vassné dr. Figula Erika, a Nyíregyházi Egyetem rektora pénteken, az egyetem és a a Baromfi-Coop Kft. között kötött megállapodásról szóló sajtótájékoztatón. Kiemelte: az együttműködés leginkább a duális képzésre irányul.