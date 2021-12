MAGYAR KÖZÚT 2021.12.08. 16:15

Jön az ítéletidő? Ez várható a közúton... (videó)

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján csütörtökön és pénteken is az ország számos megyéjében várható ónos eső, majd havazás. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. érintett mérnökségei a szükséges előszórási és hóeltakarítási munkákról ütemezetten gondoskodni fognak, ahogy azt tették az elmúlt napokban is. Nemrég egy rövid, közérthető videót is készítettek arról, hogy mi alapján és hogyan avatkoznak be a kezelésükbe tartozó útszakaszokon

Forras: Magyar Közút

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2021. november 10-én téli üzemmódra állt át. Azóta országosan 95 mérnökségi telephelyén keresztül 915, az elmúlt években jelentősen megújított munkagépparkjával és mintegy 3700 munkavállalóval folyamatosan, ütemezetten végzi a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat a 32 ezer kilométeres országos közúthálózaton (közel 140 ezer kilométernyi belterületi utat az önkormányzatok, az M5-ös és M6-os autópályákat koncessziós társaságok, a Budapesten belüli utakat a fővárosi és kerületi önkormányzatok kezelik). Az elmúlt egy hónapban a beavatkozásaik során összesen közel 18 ezer tonna útszóró sót és 1,7 millió liter kálcium-klorid oldatot juttattak ki. Az előrejelzések alapján a közútkezelő szakemberei és gépei is újra hadba állnak, mivel csütörtök hajnaltól a dunántúli megyékben várható változó mennyiségű ónos eső (tartósan és a legtöbb várhatóan Veszprém megyében), ami több helyen is havazásba fog átváltani. Erre elsősorban az észak-dunántúli és észak-magyarországi megyékben, valamint a hegyvidéki területeken kell számítani a közlekedőknek. A legtöbb hó, 10 centiméternél is több Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megyében várható. Az Alpokalján akár a 20 centimétert is meghaladhatja a lehullott friss hó vastagsága. A társaság minden évben részletes információkat oszt meg, hogy mi alapján végzi a téli időszakban a beavatkozásokat. Először az országos közúthálózat ütőerének számító gyorsforgalmi hálózaton, majd a főutakon, ezt követően a településeket összekötő mellékutakon, illetve bekötőutakon végeznek síkosságmentesítést, amíg az indokolt, vagy amíg a havazás el nem áll. Nincs ez másképpen idén sem, a cég egy nemrég publikált tájékoztató videóban mutatja be, hogyan dolgoznak az országos közúthálózaton a szakemberek a téli időszakban: A Magyar Közút arra kér minden, a várható ónos esővel és havazással érintett területen közlekedőt, hogy még utazás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről, út- és látási viszonyokról a cég Útinform szolgálatának diszpécsereinél vagy a www.utinform.hu oldalon. – Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kommunikációs osztály –

