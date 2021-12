Nem csökkent a kedv

Baracsi Endre szerint a véradás az egyik legnemesebb cselekedet.

– A mögöttünk álló, járvánnyal sújtott időszakban még jobban felértékelődött a véradók szerepe, és nagyon örülök annak, hogy nem csökkent a véradási kedv a pandémia alatt sem. A véradók névtelenül, önzetlenül segítenek, ezért az a legkevesebb, hogy az ilyen alkalmakon köszönetet mondunk nekik – hangsúlyozta , a megyei közgyűlés alelnöke, aki szintén rendszeres véradó, s az ünnepségen átvette az ötvenedik véradásért járó elismerést.

– Csodálatos érzés, hogy advent idején évről évre megtöltjük a megyeháza dísztermét. Orvosként és vöröskeresztes önkéntesként is megnyugtató, hogy az itt lévőknek és a távol maradottaknak is mennyire fontos vérrel is biztosítani az egészségügyi ellátórendszer működését – ezt már dr. Pataki Piroska, a megyei Vöröskereszt elnöke mondta a jelenlévőknek. Hozzátette: a vér semmi mással nem pótolható, mindenhol szükség van rá, ugyanakkor a világ több pontján nem elérhető az utánpótlás.

Biztosított az utánpótlás

– A WHO 178 tagországából csak 39 betegei és kétségbeesett családtagjai számíthatnak arra, hogy a biztonságos vér a megfelelő mennyiségben rendelkezésre áll. Mi is rendkívül szerencsésnek érezhetjük magunkat, hiszen az ellátáshoz évente szükséges mintegy ötszázezer egységnyi vér biztosított a közel félmillió önkéntes, köztük az önök véradománya és a szervezők munkája révén. A Vöröskereszt 1939 óta szervez véradásokat hazánkban, 1954 óta pedig állami kitüntetés is jár a véradóknak és a szervezőknek. A következő nagy mérföldkő 1988, ugyanis ettől az évtől díjazzuk a sokszoros véradókat és a szervezésben segédkezőket – tudtuk meg dr. Pataki Piroskától.

Az elnök arról is beszélt, hogy a véradók a pandémia alatt is helytálltak, s bár folyamatosan emelkednek a koronavírusos esetszámok, vérre továbbra is szükség van. Az eseményen elismerést kaptak a rendszeres véradók, akik ötven, hatvan, hetven, vagy akár 135 alkalommal nyújtották karjukat a betegek gyógyulásáért. Azok munkáját is díjazták, akik Budapesten, az országos véradók napján kaptak kitüntetést.