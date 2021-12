– Mindig nagyon fontosak voltak számunkra a határmenti kapcsolatok, ezért is kiemelt jelentőségű, hogy egyedülálló módon és elsőként közösen – a Kisvárdai Önkormányzat is alapító volt – hoztuk létre a Tisza Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulást (Tisza ETT) 2015 októberében, hiszen egy nem EU-tagállam, Ukrajna, azon belül is a Kárpátaljai Megyei Tanács az egyik alapítója. Több projektet valósítottunk meg, de a legfontosabb, hogy a Beregszászi járásban, Jánosi közelében megépülő szilárdhulladék-lerakó, válogató és feldolgozó üzemet is tető alá hozzuk. A „Zero Waste” projekt eredményes közbeszerzési eljárása lezárult, várjuk a magyar kormány támogatását – fogalmazott Seszták Oszkár, a társulás elnöke, aki annak a reményének is hangot adott, hogy további sikeres együttműködés előtt áll a Tisza ETT és nyertes pályázatokkal segíthetik a határmenti térség gazdasági, turisztikai, infrastrukturális és környezetvédelmi fejlesztését.