Csillogó szemmel nyitották ki az Orgonasíp óvodába járó kicsik a karácsonyfa alá rejtett ajándékokat pénteken. A színes dobozokba csomagolt fejlesztőjátékok közül egy különleges, a gyerekek körében nagy kedvencnek számító robot, a Bee-bot is előbukkant. Mint megtudtuk, a programozható kis méhecskével a matematika alapjait sajátíthatják el könnyedén az apróságok. Az örökzöld alatt voltak még társasjátékok és sporteszközök.

Szerkesztőségünk nem véletlenül kapott meghívást a kicsik karácsonyi ünnepségére. Olvasóink bizonyára emlékeznek rá, tavaly az ünnepek előtt a kórház óvodájának gyűjtött napilapunk, a Kelet-Magyarország. Az Orgonasíp ovisait leptük meg ajándékokkal, így fejeztük ki a kórházi dolgozók iránti tiszteletünket, akik ma is helytállnak a pandémia alatt.

Játékokra mindig szükség van

Akkor pénzbeli felajánlások is érkeztek a kórház alapítványának számlájára, amiből egy sószobát szeretett volna az óvoda kialakítani, ám időközben a fenntartó, a nyíregyházi önkormányzat megajándékozta őket a sószobával, így a tavaly elindított pénzadományokból érkezhettek meg az idei ajándékok. – Nagyon köszönjük a Kelet-Magyarországnak a tavalyi gyűjtést, hogy gondoltak ránk, s hogy felhívásukkal sikerült megmozgatni az adományozókat. Mivel akkor nem zártuk le az akciót, az sem maradt le róla, aki csak később csatlakozott hozzá, a kórház alapítványa nemrégiben lezárta és szépen bevásárolt belőle. Köszönjük, hiszen egy óvodában a fejlesztőeszközökre mindig szükség van – hangoztatta az intézmény vezetője, Horváth Judit. Majd végigvezetett bennünket a talpig ünnepi dekorációba öltöztetett óvodán, s megkóstolhattuk a gyerekekkel közösen sütött illatos mézeskalácsot is. Mint megtudtuk, hamarosan jön egy kis téli pihenő, ami nem lesz túl hosszú, mert a kórházban dolgozó szülőkre az ünnepek alatt is munka vár.

Borítókép: Ajándékhegyek közt a gyerekek | Fotók: Pusztai Sándor